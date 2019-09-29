Донецк, 29 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками в ДНР 16 раз за прошедшие сутки. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о режиме перемирия, войска Киева обстреляли на территории ДНР населённые пункты/районы: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Доломитное, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Новаласпа, Ленинское, Саханка.

При обстрелах территории ДНР украинские военнослужащие применяли миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое, стрелковое вооружение. Также была зафиксирован обстрел со стороны снайпера.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозпостройки в населённых пунктах Докучаевск (один жилой дом), Старомихайловка (три жилых дома и одна хозпостройка), Александровка (один жилой дом)

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Всего по территории ДНР боевиками Украины было выпущено 70 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР.