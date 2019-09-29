Москва, 30 сентября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, в Страсбурге откроется осенняя сессия ПАСЕ. Центральным событием станут торжества по случаю 70-летней годовщины Совета Европы. Впервые к Ассамблее обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, сообщает ИА REGNUM.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Во вторник, 1 октября, ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Делегация РФ намерена активно участвовать в дискуссии по его итогам. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил, что могут быть подняты темы безопасности на европейском континенте, в том числе в связи со сломом ДРСМД, а также незаконности и абсурдности применения санкций в отношении парламентариев.

Российская делегации готова полноценно работать на площадке Ассамблеи после своего июньского возвращения в Страсбург, заверил депутат. Российская делегация не ожидает, что работа будет легкой.

Летние митинги в Москве

В рамках текущей сессии ПАСЕ от представителей политической группы «Альянс либералов и демократов за Европу» поступил запрос в порядке проведения срочных дебатов «О нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в преддверии проведения выборов в Мосгордуму».

Если рассмотрение этого вопроса будет поддержано Бюро ПАСЕ, а затем внесено в повестку сессии Ассамблеи, делегация РФ намерена прямо на пленарном заседании заявить об однобокости подобной трактовки относительно проведения несанкционированных митингов в Москве, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Сама постановка проблемы выдержана в духе откровенной русофобии. Мы не помним, чтобы, к примеру, акции «желтых жилетов» во Франции в контексте реакции властей выносились на отдельное обсуждение ПАСЕ. Получается, для одних стран закон — этот закон, а для других — подавление демократии. Опять «двойные стандарты», ангажированный и предвзятый подход к России», — указал он.

В случае рассмотрения ситуации вокруг московских митингов, делегация обязательно будет участвовать в прениях, заверил депутат, член делегации. Российские парламентарии намерены последовательно доносить свою позицию до конструктивного большинства в ПАСЕ.

Состав делегации и участие

В состав российской делегации от Госдумы вошли одиннадцать парламентариев. Возглавит делегацию Петр Толстой («Единая Россия»), также в ее состав войдут депутаты Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), Леонид Калашников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Светлана Журова («Единая Россия»), Сергей Пахомов («Единая Россия»), Елена Серова («Единая Россия»), Ирина Роднина («Единая Россия»), Владимир Блоцкий (КПРФ), Роман Романенко («Единая Россия»).

Совфед также сформировал свою часть делегации. Возглавит ее член Совфеда, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк. Также в состав делегации вошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Бойкот

Вместе с тем 23 сентября новая делегация Украины в ПАСЕ официально заявила об отказе участвовать в осенней сессии этой организации. Таким образом Украина отреагировала на возвращения России в ПАСЕ. При этом Киев намерен продолжить консультации с партнерами в ассамблее.

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В то же время примеру Украины может последовать делегация Грузии, а также делегации стран Прибалтики.

Взносы

Россия в 2014 году была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. Россия была одним из крупнейших доноров Совета Европы.

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Россия намерена заплатить взносы в случае возвращения права голоса, заверила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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