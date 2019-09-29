Москва, 29 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В Москве в воскресенье, 29 сентября, ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в Москве

Воздух в столице прогреется до 12 градусов Цельсия. Погода будет преимущественно облачной, в разных районах города и области будут идти небольшие дожди.

Ветер в Московском регионе будет юго-восточный. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет близким к норме — 741 миллиметр ртутного столба.