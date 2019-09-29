Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Частный самолёт с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и кипрской делегацией вынужден был вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технических неполадок. Об этом 29 сентября сообщает кипрский телеканал Sigma.

European People's Party Никос Анастасиадис

Кипрская делегация во главе с президентом возвращалась на родину после участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Во время полёта возникла проблема с лобовым стеклом и было принято решение из соображений безопасности вернуться в аэропорт вылета.

Самолёт с кипрской делегацией на борту совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 01:40 кипрского времени (совпадает с московским).

Предполагается, что президент Кипра и делегация вылетят из Нью-Йорка днём 29 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденном возвращении в аэропорт вылета в Нью-Йорке самолёта с президентом Пакистана на борту. Экипаж авиалайнера принял решение вернуться в аэропорт после обнаруженной им небольшой технической неисправности.