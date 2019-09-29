Монако, 29 сентября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» нанес поражение с разгромным счетом команде «Брест» в матче восьмого тура французской футбольной Лиги 1.

Дейнека. Футбол. 1928 г

Игра проходила на поле стадиона «Лии II» в Фонвьее и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе «Монако» отличились нападающий Виссам Бен-Йеддер (26-я минута), алжирский форвард Ислам Слимани (62-я), португальский хавбек Желсон Мартинш (73-я) и сенегальский полузащитник Бальде Кейта (90-я).

Автором единственного мяча «Бреста», ставшего в итоге «голом престижа», стал нападающий Александр Менди (77-я).

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в основном составе и провёл на нём 77 минут, не отметившись за это время никаким результативными действиями.

Отметим, в прошлом туре Лиги 1 в матче «Монако» с командой «Ницца» (3:1) Головин забил два мяча и сделал одну результативную передачу.