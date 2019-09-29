Детройт, США, 29 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в свой фарм-клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Гранд-Рапид Гриффинс». Об этом 29 сентября сообщил официальный сайт «Детройта».

Nhl.com Евгений Свечников

В 5 предсезонных матчах «Детройта» 22-летний российский хоккеист смог набрать 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка.

Отметим, Евгений Свечников является воспитанником казанского клуба «АК Барс». Он уехал в НХЛ в 2014 году и попал в систему «Детройта». Дебютировал за основную команду в сезоне 2016/17, а в сезоне 2017/18 сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата, набрав 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка. Прошлый сезон игрок был вынужден пропустить из-за тяжёлой травмы колена.