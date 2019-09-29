Киев, 29 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. 36% украинских пенсионеров хотят уехать из Украины навсегда, а каждый третий — желает поработать за границей несколько месяцев. Об этом 29 сентября со ссылкой на аналитические данные портала «OLX работа» сообщает Finance.ua.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

В исследовании также указано, сколько украинцы пенсионного возраста хотят зарабатывать за границей. 27% украинцев хотят получать от $1000 до $1200 в месяц, 19% — от $1200 до $1500, 20% — менее $1000.

Напомним, ранее польская компания EastWest Link опубликвала исследование, в котором содержатся данные об уровне заработка украинцев в Польше. В исследовании отмечена динамика роста спроса на уровень заработной платы украинцев в Польше по сравнению с 2018 годом.

Отметим, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что трудовые мигранты из Украины спасают экономику Польши. Подчеркнем, средний размер пенсии на Украине составляет 3005,96 грн. (8000 рублей).