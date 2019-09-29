Луганск, 29 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками на территории Луганской Народной Республики четыре раза за прошедшие сутки. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрелам со стороны военнослужащих Киева подверглись населённые пункты в Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды).

Огонь вёлся из миномётов калибром 82 мм и 120 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения. Также было сделано четыре выстрела из вооружения БМП/БТР.

Информация о пострадавших среди мирного населения ЛНР и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти детях возрастом от семи до 13 лет, пострадавших в ЛНР от взрыва гранаты, которую они нашли возле жилых домов. Пострадавшие госпитализированы.