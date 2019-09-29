Лондон, 29 сентября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Футбольный лондонский клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» продолжает проявлять интерес к нападающему московской команды ЦСКА Фёдору Чалову. Об этом 29 сентября в эфире программы «Инсайдер» на «Мат Премьер» рассказал футбольный агент Шандор Варга.

Антон Зайцев Фёдор Чалов

По словам агента, он разговаривал с главным тренером «Кристал Пэлас» Роном Ходжонсоном про 21-летнего футболиста и последний действительно нравится специалисту.

«И я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», — заявил Шандор Варга.

Отметим, ранее, в конце летнего трансферного периода, «Кристал Пэлас» уже пытался приобрести игрока, однако ЦСКА ответил на предложение клуба АПЛ отказом.

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА и играет в первом составе команды с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб в 12 матчах и отметился в них 4 голами и 3 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.