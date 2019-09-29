Вашингтон, 29 сентября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Ураган «Лоренцо», который ранее сформировался в Атлантическом океане, усилился доя пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ураган

Согласно прогнозу колебания интенсивности урагана возможны в течение сегодняшнего дня. Однако затем начнется тенденция к ослаблению «Лоренцо». Только через несколько дней он приблизится к Азорским островам.

Напомним, что обычно сезон ураганов в Атлантике прослеживается от июля до конца ноября. Пик приходится на первую половину сентября.