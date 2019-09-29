Курган, 29 сентября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В Курганской области 33,8 тыс. человек получают ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате по данным регионального управления социальной защиты населения на 1 августа 2019 года.

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

Из общего числа получателей 7,4 тыс. человек — одинокие матери.

Число детей, на которых назначено пособие, составило на 1 августа 61 тыс. человек. Начислено пособий в Курганской области с начала 2019 года на 193 млн рублей, выплачено — 192,7 млн рублей.

Согласно с информацией, опубликованной на сайте управления, пособие на ребенка из малообеспеченной семьи — 279,76 рублей в месяц; на детей одиноких матерей — 560,56 рублей; на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — 420,16 рублей; на детей разыскиваемых родителей — 420,16 рублей.