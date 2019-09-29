Джакарта, 29 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Department of Foreign Affairs and Trade Разрушения. Индонезия

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на 26 сентября у берегов Индонезии. Эпицентре землетрясения находился в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату на острове Серам. Очаг подземных толчков залегал на глубине почти 30 километров.

Более 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

На данный момент известно о как минимум 30 погибших. 156 человек получили ранения.