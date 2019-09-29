Пушков предвидит трения между Киевом и Берлином из-за слов Зеленского
Москва, 29 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) предвидит трения между Украиной и Германией из-за слов Зеленского в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином», — пишет Пушков.
Напомним, что Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским из-за критики в адрес президента США и подозрений в том, что он якобы давил на президента Украины.
Судя по стенограмме, Зеленский одобрительно прокомментировал высказывание Трампа о том, что германский канцлер Ангела Меркель «мало делает» для Украины.
«Меркель это точно не оценила», — считает сенатор Пушков.
Гермнская пресса уже пишет о том, что своим высказыванием Зеленский оскорбил правительство Германии и канцлера Меркель.
Такой дипломатический скандал разразиля на фоне подготовки очередной встречи в «нормандском формате». Зеленский и его команда возлагают на эту встречу большие надежды, и это будет первая личная встреча нового президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным. На встрече также будут присутствовать лидеры Франции и Германии — Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.