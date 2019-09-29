Вашингтон, 29 сентября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. После успешного вывода на околоземную орбиту японский грузовой корабль HTV-8 («Белый аист-8») прошел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом 28 сентября сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA HTV захвачен SSRMS

Грузовой космический корабль HTV-8 прошел стыковку с американским сегментом МКС в 17:10 субботы по московскому времени. Часть стыковки осуществлялась непосредственно из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне с помощью дистанционной «руки-манипулятора» находящейся на МКС.

Японский корабль осуществил доставку на МКС более 4 тонн полезного груза. «Грузовик» доставил помимо продовольствия важное оборудование для экспериментов и аккумуляторы для солнечных батарей.

На борту МКС японский корабль проведет несколько недель.

Напомним, вывод японского космического корабля стартовал 24 сентября в 19:05 по мск. Запуск был произведен из космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии. На орбиту корабль был доставлен ракетоносителем H-IIB, произведенным компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI).