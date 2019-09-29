Киев, 29 сентября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Рассуждая о причинах популярности российского президента Владимира Путина, украинский эксперт рассказал о «блокирующей рациональное мышление» европейцев «российской пропаганде». Рассуждения на эту тему директор Института внешней политики Академии дипломатии при МИД Украины Григоря Перепелицы опубликовал канал UkrLife. TV

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению эксперта, причины популярности Путина носят идеологических характер. Первая из них обусловлена крахом либерализма в Европе.

«Те ценности, которые пропагандировали они (европейцы — прим. ИА REGNUM), теперь подвергаются сомнению теми политическими элитами, которые исповедовали эту либеральную концепцию, — рассуждает Перепелица. — В результате чем принцип мультикультурализма обернулся для Европы? Очень большими проблемами: социальными проблема, миграцией нелегальной, сменой этнического баланса — их идентичность начала размываться мигрантами».

В результате размытия европейской идентичности привнесенной мигрантами культурой, коренные европейцы стали против этого протестовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил об усилении России на международной арене. Москве удалось переиграть Запад благодаря успешному ведению гибридной войны.