Киев, 29 сентября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Прогноз курса доллара по отношению к гривне опубликовало 27 сентября в своем отчете международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Из таблицы, приведенной агентством, видно, как дешевела гривна с 2013 года. Так, если в 2013 году курс доллара составлял 8,24 гривен, то в 2018 году один доллар стоил уже 27,72 гривен. В 2019 году курс доллара составляет 27,00 гривен.

Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скрашевский отмечал, что на Украине увеличился приток иностранной валюты за счет скупки облигаций с госзаймом, что привело к укреплению национальной валюты.