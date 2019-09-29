Илон Маск считает, что инопланетян не существует
Вашингтон, 29 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск предполагает, что в нашей части галактики Млечный путь никаких инопланетян не существует. Об этом он заявил 29 сентября в ходе мероприятия на стартовой площадке, где был установлен первый экземпляр ракеты Starship.
Маск заявил, что он конечно очень хотел бы знать — существуют ли разумные живые существа во вселенной кроме людей. Но к сожалению пока не видно никаких признаков того, что мы не одиноки во вселенной.
«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — сказал Маск.
Также Маск рассказал, что уже чере пару месяцев его ракета Starship поднимется на высоту около 20 километров. Возможно, через полгода он сможет попасть на околоземную орбиту.