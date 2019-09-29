Вашингтон, 29 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск предполагает, что в нашей части галактики Млечный путь никаких инопланетян не существует. Об этом он заявил 29 сентября в ходе мероприятия на стартовой площадке, где был установлен первый экземпляр ракеты Starship.

Цитата из к/ф «Инопланетянин». реж. Стивен Спилберг. 1982. США Разумное инопланетное существо

Маск заявил, что он конечно очень хотел бы знать — существуют ли разумные живые существа во вселенной кроме людей. Но к сожалению пока не видно никаких признаков того, что мы не одиноки во вселенной.

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — сказал Маск.

Также Маск рассказал, что уже чере пару месяцев его ракета Starship поднимется на высоту около 20 километров. Возможно, через полгода он сможет попасть на околоземную орбиту.