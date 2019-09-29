Курган, 29 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Курганской области в январе-июле 2019 года составила 29 479 рубля, и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 5,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе-июле 2019 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1%.

Самая высокая средняя заработная плата в Курганской области в июле 2019 года была в следующих отраслях: финансовая и страховая деятельность — 53 813 рублей, добыча полезных ископаемых — 41 755 рублей, государственное управление и обеспечение военной безопасности — 37 177 рублей.

Самая низкая средняя заработная плата в июле наблюдалась у работников социального обеспечения — 17 795 рублей, гостиниц и предприятий общественного питания — 18 510, сельского хозяйства — 20 579 рублей.