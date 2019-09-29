Москва, 29 сентября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Экс-работница медицинского учреждения, в котором проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, предложила купить фото и видео с запечатлённой на них больной артисткой. Об этом сообщило издание Starhit.

Instagram.com/a_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года», — приводит издание слова обратившейся в редакцию женщины.

Также она пояснила, что она уже не работает в клинике и сообщила, что готова передать эти снимки и записи анонимно.

«За вознаграждение», — уточнила бывшая сотрудница медучреждения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 сентября, Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники.