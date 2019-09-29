Бонн, Германия, 29 сентября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Немецкие и британские ученые пришли к выводу, что экономичный режим стиральной машины может быть потенциально опасным для человека. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Опасная стирка

Поводом для проведения исследований послужила просьба сотрудников одной из больниц города Бонна (Германия), которые не могли понять причину продолжающейся эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении.

После долгих исследований выяснилось, что сотрудники данного учреждения стирали вещи детей-пациентов не в специальном оборудовании, а в обычной стиральной машине да еще и в экономичном режиме.

Стирали они такие вещи как вязаные носочки и шапочки.

В итоге в емкости для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины были обнаружены множество колоний бактерий вида Klebsiella oxytoca, которые поражают кишечник, вызывают колит и другие проблемы с желудком.

Ученые рекомендуют стирать при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств если у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями.