Москва, 29 сентября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Врачи назвали продукты, употребление в пищу которых поможет сохранить сердце здоровым. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

«Сбалансированное питание — это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», — говорится в опубликованном сообщении.

По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы. При этом следует отдавать предпочтение несладким и нежирным молочным и кисломолочным продуктам.

Кроме этого, рекомендуется съедать в сутки не менее 400 грамм овощей и фруктов и ограничить количество потребляемых кондитерских изделий, сахара, сладостей и сладких безалкогольных напитков. При этом для здоровья сердца будут полезны содержащие омега-3 жирные кислоты виды рыбы — форель, лосось, скумбрия и сёмга.

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