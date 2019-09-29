Москва, 29 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Небольшой дождь и облачность ожидаются в Москве 29 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Температура в городе днем составит от 11 до 13 градусов. Синоптики ожидают ветер южного и юго-восточного направления 5−10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., ночью — 739 мм рт. ст.

Отметим, в ночь с 29 на 30 сентября в Москве ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Температура — 8−10 градусов.