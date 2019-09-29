Гавана, 29 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. «Когда в четверг, 26 сентября, администрация Соединенных Штатов анонсировала применение санкций против генерала Рауля Кастро, первого секретаря Коммунистической партии Кубы, за его «причастность к серьезным нарушениям прав человека», она замыкала кольцо вокруг диктаторов острова», — считает испанское издание ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Нынешняя ситуация, когда страна погрузилась в глубокий экономический кризис, а действующему главе государства Мигелю Диас-Канелю не хватает харизмы и риторики, чтобы в чем-то убедить население, которое шесть десятилетий получало только обещания, может усложнить ландшафт для политических операций кубинского режима.

Опрошенные кубинцы сходятся во мнении, что санкции в отношении генерала Кастро не будут иметь достаточного влияния, чтобы способствовать изменению системы власти в стране. Однако в то же самое время они согласны, что эта новость — еще один акт давления, предпринятый, чтобы обрисовать контур событий, остававшихся неизвестными 60 лет.

«Государственный департамент публично объявляет Рауля Модесто Кастро Руса подвергнутым санкциям <…> в связи с его причастностью к серьезным нарушениям прав человека и поддержкой венесуэльского диктатора Николаса Мадуро», — значится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Санкции против генерала Кастро включают запрет на въезд в Соединенные Штаты для него и его четверых детей.