Мадрид, 29 сентября, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Самопровозглашенные Группы тактического реагирования (ERT) — организация, к которой предположительно принадлежат семь сторонников независимости Каталонии, задержанных в четверг по обвинению в терроризме, планировали перерезать пути коммуникации в Каталонии в период между второй годовщиной незаконного референдума 1 октября и вынесением приговора по делу его организаторов. Об этом сообщает испанское издание El Pais. По сведениям источников в полиции, организация намеревалась разместить взрывчатку в ключевых точках платной автострады AP-7, чтобы вынудить полицию перекрыть ее. Также сепаратисты хотели привести в негодность вышки сотовой связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

ERT — это иерархическая структура, которая ставит перед собой цель добиться независимости Каталонии «любыми способами, включая насилие», по описанию судьи Национальной коллегии Мануэля Гарсии-Кастельона. Группа обладает достаточной силой для осуществления тактических операций и маневров на высоком профессиональном уровне, значится в постановлении о предварительном заключении сепаратистов из этого радикального крыла Комитетов по защите республики (CDR).

Один из арестованных сообщил судье, что некое третье лицо говорило, будто глава Женералитета Каталонии Ким Торра знает об их деятельности и поддерживает ее. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября, испанскому изданию ABC. Информацию подтвердил один из источников, близких к следствию. Другой источник, знающий о ходе расследования, заявил, что один из задержанных радикалов имел непосредственную встречу с Торрой, не уточнив деталей. Женералитет отказался комментировать эти новости.