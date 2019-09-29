Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Режиссер Роб Коэн обвинен в изнасиловании спустя четыре года после встречи с 28-летней Джейн. Об этом 28 сентября сообщает издание The Huffington Post.

Жан-Оноре Фрагонар. Задвижка, 1777-1778

Как сообщает издание, четыре года назад Джейн встретилась с Коэном для того, чтобы обсудить проект шоу на телевидении. По словам женщины, режиссер её опоил и изнасиловал.

По прошествии двух лет Джейн написала СМС-сообщение Коэну: «В ту ночь, когда мы встретились, ты действительно причинил мне боль и облажался». На это режиссер ответил: «Так жаль это слышать».

Впоследствии Коэн объяснил журналистам, что таким образом принес извинения за предложенный размер гонорара, который не устроил Джейн.

Напомним, в начале этого года Роб Коэн оказался в центре скандала, где фигурировало обвинение в домогательствах. Его сын-трансгендер, считающий теперь себя женщиной, Валькирией Уэзер, предъявил ему публичные обвинения в домогательствах. Он утверждал, что Коэн «приставал к ней, когда она была мальчиком».