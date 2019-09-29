Вашингтон, 29 сентября, 2019, 06:24 — ИА Регнум. Ураган «Лоренцо», который сформировался в Атлантическом океане, усилился до пятой категории, 29 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Nhc.noaa.gov Ураган «Лоренцо»

Пятая категория по шкале Саффира-Симпсона характеризует ураганы максимальной силы.

Максимальные порывы ветра на данный момент достигают 72 м/с.

Ураган «Лоренцо» движется на север в сторону Азорских островов, которых, предположительно, достигнет 1 октября. Скорость движения урагана — 17 км/ч, а расстояние до островов — 2270 км.

Напомним, ранее, в Атлантическом океане во время шторма потерпело крушение судно Bourbon Rhode, на борту которого находились в том числе граждане Украины.

Подробнее: Во время шторма в Атлантике затонуло судно с украинцами на борту