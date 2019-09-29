Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья Филиппин
Манила, 29 сентября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. В 50 км от южного побережья Филиппинских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Геологическая служба США.
(сс) Maks Karochkin
Побережье Филиппин
Колебания земной поверхности наблюдались в 02:02 по всемирному координированному времени (10:02 по времени Филиппин). Очаг залегал на глубине 76 км. От ближайшего населенного пункта эпицентр землетрясения отделали 85 км.
Об угрозе цунами сообщений не поступало.