Вашингтон, 29 сентября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Наплыв посетителей из России вызвала публикация фотографии актера и политика Арнольда Шварценеггера с сыном Кристофером, нарядившимся в форменное пальто полковника МВД РФ. Фотографии с сыном бывший губернатор Калифорнии разместил 28 сентября в Instagram.

Скриншот страницы instagram.com/schwarzenegger/ Арнольд Шварцнегер с сыном

В комментарии к фото актер поздравил сына с днем рождения. Публикация вызвала приток пользователей Instagram из России, так как Кристофер на фото был одет в шинель полковника МВД РФ. Комментаторы ностальгировали по фильму «Красная жара», где Шварценеггер играл советского офицера милиции в похожем обмундировании.

Некоторые комментаторы предположили, что форменное пальто досталось Кристоферу от чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Напомним, в июле пользователи из России устроили массовую дискуссию на странице американской певицы Леди Гаги, когда появились слухи о её романе с актером Брэдли Купером. Пользователи из России негодовали по поводу окончания отношений актера с моделью из Челябинска Ириной Шейк.