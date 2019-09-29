Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 сентября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре за сутки опустился ниже семи метров, 29 сентября сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

27.mchs.gov.ru Восстановительные работы после потопа в Хабаровском крае

Таким образом, уровень воды снизился за прошедшие сутки на 13 сантиметров. Теперь он составляет 696 сантиметров.

«В настоящий момент под воздействием амурского паводка продолжаются оставаться 95 жилых домов, расположенных в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский», — заявили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре составлял 771 сантиметр.