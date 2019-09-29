Вашингтон, 29 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. В адрес президента США выдвинуты нелепые обвинения после того, как ему приписали выдуманные слова. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил 28 сентября подписчикам в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, его реальный разговор с президентом Украины отличается от того, о чем было написано в жалобе осведомителя, который на самом деле ничего не знал о содержании разговора лидеров двух стран.

Действия осведомителя президент США сравнил с тем, как сенатор Адам Шифф вложил в уста Трампа «выдуманные и искаженные слова» в его разговоре с президентом Украины. «Затем он смело зачитал эти слова конгрессу и миллионам людей», — напомнил американский лидер, вновь призвав Шиффа уйти из конгресса

Напомним, демократы в США пытаются провести процедуру импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Основанием стала якобы попытка использования властного ресурса в политической борьбе. Американский лидер якобы просил президента Украины Владимира Зеленского завести уголовное дело на своего соперника на грядущих выборах — бывшего вице-президента США Джо Байдена.