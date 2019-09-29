Курган, 29 сентября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. В Курганской области в 2019 году наблюдается спад миграции из региона. По сравнению с январём-июлем прошлого года она снизилась на 82,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

При этом число прибывших в регион увеличилось на 9,4%. Приезжают в Зауралье на место жительства в основном из стран ближнего зарубежья.

Большинство иностранцев едет в Курганскую область из Казахстана (45,1%), Таджикистана (14,5%), Узбекистана (11,2%), Азербайджана (8,1%). Из стран дальнего зарубежья с начала 2019 года в Зауралье приехали на постоянное место жительства 60 человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.