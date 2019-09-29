Санкт-Петербург, 29 сентября, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Пожар возгорелся в храме на Мичманской улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Правоохранителями задержан подозреваемый в поджоге. Об этом говорится 28 сентября на официальном сайте МВД РФ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

По подозрению в поджоге храма на Васильевском острове задержан ранее судимый 28-летний житель города.

«Существенного ущерба храму не нанесено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщается на сайте МВД.

В сообщении ведомства не указано какой храм подвергся поджогу.

Подозреваемому инкриминируют умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Напомним, осенью прошлого года произошла серия поджогов религиозных учреждений. Пострадал храм иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке и воскресная школа на востоке Москвы.