Вашингтон, 29 сентября, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Причину очередной атаки демократов на президента США и попытку добиться его импичмента объяснил американцам глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее видео президент выложил 28 сентября на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и демократы

По мнению президента США, он стал объектом очередных атак демократов потому, что борется за американцев.

«Демократы хотят отобрать ваше оружие, они хотят отобрать ваше здравоохранение, они хотят отобрать ваши голоса, они хотят отобрать вашу свободу, они хотят отобрать ваших судей, они хотят отобрать все!», — напугал американских граждан Трамп.

Скандал вокруг якобы оказываемого давления на президента Украины с целью «утопить» политического конкурента Трамп назвал огромным обманов в истории американской политики.

Ранее стало известно об отклонении конгрессом резолюции против процедуры импичмента президента США. Таким образом республиканцы не смогли помешать процедуре импичмента в отношении Трампа.