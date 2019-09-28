Донецк, 29 сентября, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Поселок Александровка обстрелян украинскими военными в нарушении договоренностей по перемирию. Об этом 29 сентября сообщает Донецкое агентство новостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представительство Донецкой Народной Республики сообщило об обстреле населенного пункта Александровка.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка. В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь», — говорится в сообщении СЦКК.

На настоящий момент сообщается о повреждении обстрелами крыши и стен жилого дома.

В начале сентября глава администрации подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявлял о том, что «каждый день украинская армия выжигает по два-три дома».

Напомним, 17 июля члены контрольной группы по Донбассу утвердили очередное бессрочное перемирие, действие которого началось с 21 июля.