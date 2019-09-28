Симферополь, 29 сентября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

(сс) tataquax Boeing P-8 Poseidon

Сначала, в 11:05 мск, был замечен радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion, который вылетел с полигона в Греции и провел разведку у западных границ полуострова. Самолет курсировал вокруг Крыма на высоте почти 6 км на протяжении нескольких часов.

Затем с базы НАТО в Италии в небо поднялся противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. В районе 12 часов дня он приступил к разведывательной операции, несколько раз облетев район вблизи южного и юго-западного побережья Крыма. Разведка продолжалась более двух часов.

Напомним, ранее, 27 сентября, Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю было зафиксировано 27 летательных аппаратов, которые осуществляли разведку у границ России. При этом не было допущено ни одного нарушения границы.