Чита, 29 сентября, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае 29 сентября, сообщает Геологическая служба США.

(сс) Ray Bouknight Сейсмограф

По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в Каларском районе в 120 километрах к северо-западу от поселка Новая Чара.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки произошли в 00:28 мск. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, 27 сентября землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции, неподалеку от Стамбула. Очаг землетрясения располагался под дном Мраморного моря.