Курган, 29 сентября, 2019, 01:47 — ИА Регнум. На поля Курганской области вышел первый беспилотный комбайн. По данным экспертов, использование беспилотной техники позволяет сократить потери зерновых при уборке до 30−40%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kurganobl.ru Беспилотный комбайн

Первый «умный комбайн» вышел на поля Половинского района. В 2019 году АО «Когнитив» поставило в Курганскую область программно-аппаратный комплекс «Система автовождения для зерноуборочного комбайна ACROS 550».

В презентации «умного комбайна» приняла участие Ольга Ускова — президент компании Cognitive Technologies, где производят уникальную технику. Она отметила, что Курганская область одной из первых в России внедрила передовые отечественные технологии беспилотного управления сельхозтехникой.