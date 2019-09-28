Москва, 29 сентября, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Актриса Наталья Бочкарева назвала видео со своим задержанием сотрудниками правоохранительных органов монтажом, 29 сентября сообщает телеканал «360».

Цитата из т/с «Счастливы вместе». 2006. Россия Наталья Бочкарёва в роли Даши Букиной

"Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано», — заявила актриса.

Бочкарева обратила внимание на то, что видео очень плохого качества и снято в вечернее время суток. Именно сумерки, по мнению актрисы, «позволили людям что-то там намудрить».

Она отметила, что обратится в МВД за разъяснением ситуации, а затем опубликует объяснение произошедшего, когда сама во всём разберется.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, снятое якобы в момент задержания Бочкаревой. СМИ сообщили, что актриса была задержана московской полицией, и у нее изъяли кокаин.