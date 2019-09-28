Сана, 29 сентября, 2019, 01:32 — ИА Регнум. У берегов Йемена пропал паром, на борту которого находились 55 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление администрации острова Сокотра.

Судно

Сообщается, что судно выполняло очередной рейс от йеменской провинции Эль-Махра на остров Сокотра, когда радары береговых служб перестали получать от него сигналы.

Администрация острова начала поисково-спасательную операцию. Информация о возможно терпящем бедствие пароме передана международной коалиции во главе с Саудовской Аравией.