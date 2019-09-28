Балтимор, США, 29 сентября, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Пять человек получили ножевые ранения у винного магазина в Балтиморе в американском штате Мэриленд, подозреваемый был убит полицией, сообщает 28 сентября CBS Baltimore со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Иван Шилов ИА REGNUM Убитый

Сообщение об атакующем прохожих у торгового центра Hunt Valley неизвестном полиция получала несколько раз. Выехавшие на место происшествия сотрудники обнаружили мужчину с ножом и пятерых раненых. По словам очевидцев, подозреваемый шел вокруг винного магазина и требовал денег.

Мужчина был застрелен правоохранителями и погиб на месте. Пятерых раненых доставили в местную больницу, их ранения незначительны.