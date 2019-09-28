Москва, 29 сентября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин удивился тому, что вышедшие на свободу футболисты быстро заключили новые контракты. Об этом 28 сентября Аршавин рассказал в эфире «Матч Премьер».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

Аршавин порадовался за скорое возобновление футбольной карьеры Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключивших новые контракты с клубами «Зенит» и «Ростов».

Клуб «Зенит» подписал контракт с Кокориным на срок до конца этого года, а Мамаев — соглашение с «Ростовом» на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Рад и за Сашу, что он нашел работу, и за Пашу, думаю, он поможет «Ростову». Интересное наблюдение: обычно из тюрьмы выходят люди и не могут работу найти. А здесь за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь…», — сказал Аршавин.

При этом он предположил, что «очередь» за освободившимися футболистами возникла по причине «низкого уровня других российских футболистов».

Напомним, футболисты отбывали тюремное наказание за две драки в центре столицы, произошедшие в октябре 2018 года.

Мамаев был приговорен к отбыванию в колонии одного года пяти месяцев, а Кокорин — одного года шести месяцев. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов.