Пекин, 29 сентября, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» — оружие с наибольшей дальностью полета, которое нанесет авианосцам США самый большой урон, среди всех сверхзвуковых ПРК, которые Россия создала после холодной войны, пишет 28 сентября китайский портал Sohu.

Royal Navy/MOD ТАРКР «Пётр Великий»

Издание отмечает, что именно о ПКР П-700 комплекса «Гранит» говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 сентября в интервью, рассуждая об американских авианосцах.

Китайское издание отметило, что «Гранит» может поразить цель на расстоянии более 600 км, при том что авианосные группы США могут защищать зону лишь с радиусом в 550 км.

Напомним, Шойгу ранее заявил о том, что США тратят большое количество денежных средств на авианосные группировки, а России требуются средства, которые потенциально могут быть использованы против этих авианосных групп.

Добавим, что учебный пуск П-700 комплекса «Гранит» с К-186 «Омск» состоялся 17 сентября в Тихом океане.