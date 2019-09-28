Дамаск, 29 сентября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Все незаконные иностранные военные подразделения должны покинуть территорию Сирии, в противном случае правительство САР оставляет за собой право на любые ответные действия. Об этом заявил 28 сентября министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США. В нарушение международных норм и хартии ООН эти государства «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание т. н. зоны безопасности на севере Сирии».

Также, Валид Муаллем предупредил, что если США и Турция не выведут вооруженные силы, то Сирия оставляет за собой право осуществлять любые контрмеры в соответствии с международными нормами.

Напомним, гражданская война в Сирии с одновременным вмешательством вооруженных сил иностранных государств продолжается с 2011 года.

Победа над террористическим объединением «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была объявлена в конце 2017 года. В настоящий момент правительство САР ведет зачистку некоторых районов страны от террористов.

Власти страны неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.