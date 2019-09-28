Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Ряд американских социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, обяжут передавать зашифрованные сообщения пользователей британским правоохранительным органам в рамках соглашения между США и Великобританией. Об этом 28 сентября сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

По информации источников агентства, соцсети должны будут передавать информацию правоохранителям в случае, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в числе которых есть терроризм и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

США и Великобритания договорились, что Соединенные Штаты не смогут проводить расследования в отношении британских граждан. В свою очередь, симметричные договоренности есть и в отношении граждан США.

Напомним, ранее, 16 сентября, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp, поскольку это может быть небезопасно.