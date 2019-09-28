Киев, 29 сентября, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Отставку Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 28 сентября назвал результатом «непрофессионализма» и «откровенного вредительства», передает «112 Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Курт Волкер

По мнению Медведчука, Волкер, выступавший в роли посредника, должен был придерживаться нейтралитета, чтобы выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса.

Украинский политик считает, что Волкер занял позицию Порошенко, который исповедовал «идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии», но также допускал радикальные высказывания в отношении представителей России, Донецка и Луганска.

«Его публичные рассуждения не просто мешали переговорам и взаимоотношениям США и России, а шли вразрез с интересами Украины», — добавил депутат Верховной рады Медведчук.

Напомним, по информации CNN от 27 сентября, Курт Волкер подал прошение об отставке с поста спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.