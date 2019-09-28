Лондон, 29 сентября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. 28 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 7-го тура АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

(сс) Bluejam Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Гол таранного форварда сборной Англии Харри Кейна на 43-й минуте стал для футболиста 7-м в последних 6-ти играх во всех турнирах. Такж голевая передача Кристиана Эриксена стала первой в сезоне.

«Тоттенхэм» набрал 11 баллов и поднялся на 4-ю позицию. «Саутгемптон» с 7-ю очками опустился на 14-ю строчку.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Саутгемптон»)

Удары 11/16

Удары в створ 4/7

Владение 42%/58%

Нарушения 5/15

Угловые 6/6

Стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Н’Домбеле, Сиссоко, Винкс, Эриксен, Сон, Кейн.

Запас: Ламела (↑ 64) Ваньяма, Дайер (↑ 78), Алли, Гадзанига, Моура, Дэвис.

«Саутгемптон»: Ган, Есида, Вестергорд, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Буфаль, Бертранд, Редмонд, Хейбьерг, Ингс.

Запас: Лонг (↑ 88), Армстронг (↑ 79), Обафеми (↑ 83), Дансо, Льюис, Валери.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Дерек Итон | Даррен Бонд.

Желтые карточки: Орье — 27, Есида — 68, Беднарек — 82.

Красные карточки: Орье — 31.

Забитые мячи: Тангай Н’Домбеле (Сон Хын Мин) 24 — 1:0, Данни Ингс 39 — 1:1, Харри Кейн (Кристиан Эриксен) 43 — 2:1.