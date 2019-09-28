Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Жительнице Нижневартовска (ХМАО) не дают усыновить слепоглухонемого сироту. Женщина судится с нижегородским детским домом-интернатом, сообщает RT.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Мальчик родился со множеством врождённых пороков. К пяти годам не находилось желающих его усыновить. Многодетная мать из Нижневартовска, 32-летняя Виктория С. узнала о больном сироте из нижегородского детдома год назад. Поговорила с мужем, который работает в кинологической службе системы УФСИН, а также с детьми. Семья выразила готовность принять ещё одного ребёнка. Виктория не работает — воспитывает троих родных детей: двух девочек 6 и 11 лет, а также 4-летнего сына. Все вместе они проживают в двухкомнатной квартире. Общий доход семьи, по словам Виктории С., составляет 105 тыс. рублей. Нижневартовская опека в июле 2019 года дала этой семье положительное заключение на усыновление.

Виктория С. приехала за ребёнком в Нижегородскую область. На общение было отведено 10 дней. Женщине удалось с установить с будущим сыном контакт. На восьмой день мальчик простыл и встречи пришлось прервать. В итоге дирекция Замятинского детского дома-интерната в деревне Рылово Нижегородской области заявила, что мальчик нетранспортабелен. Там, в итоге, приняли решение отказать семье из Югры в усыновлении.

К решению вопроса подключилась член Общественной палаты РФ Юлия Зимова. По её словам, у семьи усыновителей из Нижневартовска небольшая квартира, нехватка ресурсов воспитывать ещё одного ребёнка.

На данный момент Виктория С. ждёт назначения даты судебного заседания и намеревается заручиться поддержкой уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой.