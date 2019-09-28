Киев, 28 сентября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Пропавшее во время шторма в Атлантическом океане судно, на борту которого были в том числе граждане Украины, затонуло. Об этом сообщается на сайте судовладельца Bourbon Offshore.«Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вести в погодных условиях, которые улучшаются», — говорится в сообщении.

Brocken Inaglory Шторм

Как сообщало ИА REGNUM, судно потерпело крушение в Бенгальском заливе в 1,2 тыс. миль от заморского департамента Франции — Мартиники. В этот момент на борту находились 10 граждан Украины. Троих членов экипажа удалось спасти. В настоящеее время ведутся поиски остальных членов экипажа.

Читайте также: В Атлантическом океане пропало судно с гражданами Украины на борту