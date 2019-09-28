Вашингтон, 28 сентября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Учёные нашли простой метод определения, есть ли в найденных ископаемых костях коллаген, необходимый для определения возраста останков, без разрушения археологических образцов. Об этом сообщает Eurekalert.

Didier Descouens Останки

Антропологи из Университета Колорадо в Боулдере занялись проблемой поиска методов анализа ископаемых останков, которые бы не приводили к их безвозвратным потерям.

Для того, чтобы провести радиоуглеродный и другие виды анализа костей из них нужно выделить коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани организма в сухожилиях, хрящах и костях, обеспечивающий их прочность и эластичность. При этом кости нужно растереть в порошок, а, следовательно, уничтожить найденный образец.

По коллагену можно определить возраст костей, и даже то, чем человек питался при жизни. Однако, не каждые останки содержат его в больших количествах. Учёные могут уничтожить бесценные находки, но так и не найти в них достаточного количества коллагена для проведения анализа.

Учёные обнаружили, что они могут предотвратить такие потери для науки, если используют специальным образом откалиброванный спектрометр ближнего инфракрасного диапазона для проверки костей на наличие коллагена. Процесс занимает всего несколько секунд, а сам аппарат легко помещается в портфель, так что его можно применять в полевых условиях.

Исследование на измельчённых образцах и на целых кусках костей показало, что аппарат довольно точно определяет содержание коллагена в костях, а значит, даёт ответ на вопрос — стоит ли истирать их в порошок для радиоуглеродного анализа или нет. Учёные считают, что в будущем надут способ анализа ДНК останков, не уничтожая найденные образцы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские антропологи призвали остановить практику массового уничтожения ископаемых останков древних людей в ходе секвенирования последовательности их ДНК, иначе будущие учёные вооруженные лучшими, уже менее разрушительными методами, могут оказаться без материала для исследований.