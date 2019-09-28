Черновцы, Украина, 28 сентября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

freestocks-photos Беременность

По словам главного врача городского родильного дома Альберта Курицына, девочки родились в ночь на 28 сентября, девочки имеют одно тело, но две головы.

Он отметил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно, однако женщина отказалась от прерывания беременности. В настоящее время близнецов готовят к перевозке в детскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венгрии врачи разделили сиамских близнецов в ходе марафонской 30-часовой операции. Дети с такой редкой формой болезни под названием краниопагия рождаются в одном из 2,5 миллионов случаев. До операции врачи оценивали шансы на благополучный исход не выше 50%.

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